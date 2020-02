Minister Kaag geraakt door Bijbeltekst

Minister Sigrid Kaag vertelde zondag tijdens een preek hoe zij werd geraakt door een Bijbeltekst.

Minister Kaag voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking is lid van D66 en kreeg een rooms-katholieke opvoeding. Ze heeft het christelijk geloof niet overboord gegooid zoals veel van haar partijgenoten. Zondag preekte ze in de remonstrantse kerk te Bussum.

Kaag, die getrouwd is met een Palestijn, was opvallend persoonlijk, zo blijkt uit de preek die haar ministerie op internet plaatste. Ze zei dat het leggen van een krans bij Yad Vashem in Jeruzalem, tijdens een handelsmissie enkele weken geleden, haar persoonlijk veel deed.

Ook vertelde ze: „U weet misschien dat mijn man en ik een huis in Jeruzalem hebben. Mijn oudste dochter is er geboren. Ik denk dat het een van de plekken is waar ik mij het meeste thuisvoel, waar ik het meeste thuiskom. Iedereen die Jeruzalem heeft bezocht, weet wat ik bedoel als ik zeg dat het goddelijke hier dichtbij voelt.”

Kaag preekte over Micha 6:8 met daarin de oproep om recht te doen, trouw te betrachten en oprecht te wandelen met God.

Aan het eind van de preek deed ze een zeer persoonlijke ontboezeming: „Ik moet hierbij denken aan de volgende woorden uit Jeremia, die mij dierbaar zijn: „Gezegend wie op de Heer vertrouwt, wiens toeverlaat de Heer is. Hij is als een boom geplant aan het water, zijn wortels reiken tot in de rivier, zijn bladeren blijven altijd groen, steeds weer draagt hij vrucht.” Ik heb dat zelf ook ervaren, op momenten in mijn leven. Ik vertrouwde en werd gedragen, en wandelde niet alleen.”