Minister: Internationaal Strafhof moet beter

Het Internationaal Strafhof (ICC) moet en kan beter, zegt minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken). Er moet een hoop gebeuren om de slagkracht van het hof te verbeteren, en ook het strafhof zelf moet daaraan werken.

Blok prijst het hof als „hoeksteen van het internationale rechtssysteem”, maar ziet veel ruimte voor verbetering. „De procedures duren lang en het resultaat van vervolgingen is niet altijd bevredigend”, aldus de bewindsman in een speech in het ICC.

Daarnaast heeft het Internationaal Strafhof maar weinig zaken gehoord. De landen die zijn aangesloten bij het strafhof moeten aan de slag, aldus Blok. De problemen waarmee het hof kampt (”het grote aantal nog uitstaande arrestatiebevelen, het lage aantal vrijwillige samenwerkingsovereenkomsten en de kwaliteit van de geselecteerde rechters”) komen voort uit „het gebrek aan samenwerking door de lidstaten”, zegt de minister.

Naast een extern onderzoek moet er volgens Blok zelfreflectie plaatsvinden bij het hof. Alleen dan kunnen de landen die aan het Internationaal Strafhof zijn verbonden problemen oplossen.