Het overlijden van een man in een speeltuin in Assen na een mogelijk zedendelict is „een zeer tragische, schokkende gebeurtenis”, zegt minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Meer wil de bewindsman nog niet over de zaak kwijt, omdat het onderzoek nog „volop loopt”.

De politie moet nu „ongestoord haar werk kunnen doen zodat duidelijk kan worden wat er gebeurd is”, laat Grapperhaus weten. Dat „is in het belang van de rechtsgang”.