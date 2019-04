Minister in gesprek met Polen over export WW

Verantwoordelijk minister Wouter Koolmees wil met Polen afspraken maken rond de omstreden export van WW door Poolse arbeidsmigranten. De meeste Nederlandse WW-uitkeringen die naar het buitenland gaan, worden door Poolse werklozen meegenomen. In 2017 ging het om zo’n 80 procent van de 3760 gevallen.

De handhaving van de regels voor geëxporteerde uitkeringen moet beter, aldus de bewindsman. De Poolse autoriteiten zijn verantwoordelijk voor de naleving van alle voorwaarden die met de WW zijn verbonden, zoals het zoeken naar een nieuwe baan. Koolmees wil weten hoe het komt dat betrokkenen nauwelijks weer werken. De Tweede Kamer had het over Poolse WW’ers die in eigen land „vakantievieren” of daar stiekem aan de slag gaan.

De minister wil ook overleg over terugvordering van onterecht uitgekeerde steun. In de strijd tegen misbruik zal Nederland praktische ondersteuning aanbieden.