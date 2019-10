Minister: huftergedrag tegen politie aanpakken

Het is „heel ernstig” dat een auto met daarin jerrycans een politiebureau in Kerkrade is ingereden, vindt minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid). De politiek moet „keihard tegen dit soort hufterig gedrag ingaan”.

Schrikken doet hij niet meer van dit soort nieuws, aldus de bewindsman. „Dat zegt wel iets over wat we het afgelopen jaar gezien hebben.” Grapperhaus noemt als voorbeeld de vergismoorden die de afgelopen tijd zijn gepleegd, en de aanslagen op de redactie van tijdschrift Panorama en dagblad De Telegraaf.

Dat er weer een actie tegen de politie lijkt te zijn, is kwalijk. „Daar ben ik heel fel over.” Wel wil Grapperhaus het onderzoek afwachten voordat hij verdere conclusies trekt.

Over de veiligheid van Nederlandse politiebureaus zegt de minister desgevraagd dat daar „regelmatig en onafhankelijk” op wordt gecontroleerd. Het incident in Kerkrade wordt mogelijk meegenomen in een toekomstige evaluatie.

De dader heeft in de Limburgse plaats geprobeerd de auto aan te steken, maar er ontstond slechts een klein brandje. De politie heeft een verdachte aangehouden.