Minister Hoekstra: Maak geen misbruik van steunpakket

Minister Hoekstra van Financiën waarschuwt bedrijven die „gore lef” hebben om misbruik te maken van het steunpakket voor bedrijven in verband met de coronacrisis.

Dat stelde de bewindsman woensdag in de Tweede Kamer tijdens een wetgevingsoverleg over het steunpakket voor bedrijven dat de overheid momenteel in de maak heeft.

Hoe de regeling er precies uit komt te zien is nog niet bekend, zo liet Hoekstra weten. Minister Koolmees van Sociale Zaken is deze nu aan het uitwerken. Daar is wel haast bij omdat er anders bedrijven failliet gaan en zzp’ers in problemen komen.

Omdat snelheid geboden is, zal de overheid een „imperfect” pakket presenteren dat in de loop van de tijd „flinke bijstellingen” behoeft, aldus de minister. De onvolkomenheid van de regeling zou mensen ertoe uit kunnen nodigen om er misbruik van te maken.

Hoekstra deed dan ook een moreel appel op bedrijven: „Wees eerlijk en redelijk. Ook richting de overheid.” Wie toch ten onrechte van de regeling gebruik maakt, krijgt te maken met de lange arm van de overheid.

Alle fracties in de Tweede Kamer spraken hun steun uit voor de contouren van het steunpakket, zoals dat nu bekend is. Een belangrijk element is dat de overheid tot 90 procent van de loonkosten voor haar rekening neemt van bedrijven die in moeilijkheden komen. Diverse fracties legden er de vinger bij dat de overheid salarissen gaat betalen voor topmanagers die nu meer verdienen dan de minister-president. Hoekstra erkende dat zoiets „schuurt” en dat er ook ergens een grens is. Maar hij wilde geen garanties geven.

Aan de andere kant, kan de overheid ook niet iedereen helpen. Volgens Hoekstra zullen er “mensen, groepen en bedrijven zijn voor wie de komende fase pijn doet.”