Minister Hoekstra houdt niet van ideologieën en dogma’s

„Ik benader onderwerpen graag vanuit verschillende invalshoeken en houd in het algemeen niet van ideologieën en dogma’s, die zitten toch vaak maar in de weg.”

Een citaat van een GroenLinkser of een D66’er? Nee, het is van een CDA’er en nog wel een toonaangevende ook, namelijk minister Wopke Hoekstra van Financiën. Hij gaf een interview aan het alumnimagazine Leidraad van de Leidse universiteit. Hoekstra studeerde van 1994 tot 2001 in de sleutelstad rechten en deed er een propedeuse geschiedenis.

In het interview laat Hoekstra (43) blijken niet veel te hebben met ideologieën en dogma’s. En dat is gezien het nest waarin hij opgroeide wel te verklaren. Hij is vrijzinnig protestants opgevoed. Het gezin toog naar de doopsgezinde kerk en daar volgde Wopke de zondagsschool. Hij komt nu af en toe nog in de remonstrantse kerk van Bussum.

Jasper Lukkezen, hoofdredacteur economenblad ESB, las het interview met enige verbazing en twitterde toen naar zijn volgers: „Wat is dat toch met die ministers van financiën die de behoefte voelen om te benadrukken dat ideologie niet hun ding is? Hoort dat bij de baan? Hoekstra’s voorgangers deden dat ook allemaal.”