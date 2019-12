Minister Hoekstra: fundamentele veranderingen bij Belastingdienst

Het roer moet om bij de fiscus. Minister Wopke Hoekstra (Financiën), die na het vertrek van staatssecretaris Menno Snel verantwoordelijk is voor de Belastingdienst, zegt dat dingen de komende tijd „fundamenteel anders” moeten.

Snel stapte woensdag op vanwege de toeslagenaffaire. Misschien wel duizenden ouders zijn door de fiscus gedupeerd. De eerste driehonderd van wie de zaak nu duidelijk is, krijgen waarschijnlijk nog voor de kerst hun compensatie.

Het is „prioriteit één, twee en drie” dat de Belastingdienst recht doet aan de ouders, aldus Hoekstra. Hij gaat in januari in gesprek met de gedupeerden.

Bij de dienst moet veel anders. „Het kan niet zo zijn dat we, na alles wat er de afgelopen weken, maanden en jaren is gebeurd, overgaan tot de orde van de dag.” De minister benadrukt dat Snel hier ook al belangrijke stappen in heeft gezet.

Over die verandering gaat hij ook in de gesprek met hoge ambtenaren die bij de Belastingdienst werken. Verder wil Hoekstra ervoor zorgen dat de vervanger van Snel, als die er is, een „vliegende start” kan maken.