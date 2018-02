Minister: het is nu aan de gemeenteraad

Het is allereerst aan de gemeenteraad van Brunssum om over het rapport over wethouder Jo Palmen in debat te gaan. De gemeenteraad heeft immers om dat rapport gevraagd.

Dat is de eerste reactie van minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) na de publicatie van nieuwe bevindingen over de omstreden wethouder, die hem in een minder negatief daglicht plaatsen.

Ollongren toonde zich steeds bezorgd over het functioneren van Palmen. Ze vond eerder dat de wethouder zou moeten opstappen. Ook wilde ze desnoods een streep zetten door het besluit van de gemeenteraad om Palmen aan te stellen.