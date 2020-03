Minister hekelt royaal gebruik coronatests in Groningen

Ook het Groningse ziekenhuis UMCG moet zuinig zijn met de schaarse coronatests, zegt minister Hugo de Jonge. „Ieder voor zich is niet de manier waarop je een crisis te lijf gaat.”

Het UMCG test zorgpersoneel zoveel mogelijk, ook al schrijft het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu voor spaarzaam te zijn met de tests. Het testmateriaal zou snel opraken. Het hoofd microbiologie van het Groningse academische ziekenhuis, Alex Friedrich, spreekt dat laatste tegen.

De Jonge houdt vol dat er wel degelijk een gebrek aan testmateriaal is. Er staat een richtlijn op stapel die duidelijk maakt wanneer iemand getest moet worden, zegt De Jonge. Daar „wordt op dit moment met man en macht aan gewerkt. Aan die richtlijn zal iedereen zich moeten houden. Het is natuurlijk juist de bedoeling dat je samen optrekt.”

De autoriteiten spreken het UMCG aan op het te ruimhartige gebruik van de tests, zegt De Jonge.

Friedrich bestreed afgelopen weekeinde in De Groene Amsterdammer dat zuinigheid is geboden. De ziekenhuizen in het noorden hebben zich volgens hem „losgekoppeld van het landelijke beleid” en testen hun personeel juist wel zoveel mogelijk, ook als het geen klachten heeft.

Ook zonder klachten kunnen artsen en verpleegkundigen het virus onder de leden hebben en tal van anderen besmetten, waarschuwt Friedrich in het opinieblad. Hij schermt met gelijkluidend advies van de Wereldgezondheidsorganisatie.