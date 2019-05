Minister hekelt ‘domme’ uitspraken Baudet

Uitlatingen van FVD-leider Thierry Baudet over abortus, euthanasie en de verhouding tussen man en vrouw zijn progressieve partijen in de Tweede Kamer en emancipatieminister Ingrid van Engelshoven in het verkeerde keelgat geschoten. Baudet is zich van geen kwaad bewust en reageert verongelijkt.

Steen des aanstoots is een bespreking door Baudet van het werk van de Franse schrijver Michel Houellebecq in een Amerikaans tijdschrift. Daarin vraagt hij zich af of de samenleving niet wordt ontwricht door de moderne nadruk op de rechten van het individu. Als voorbeelden noemt hij abortus en euthanasie. Ook stelt hij dat gezinnen onder druk komen doordat vrouwen en moeders steeds vaker een baan hebben.

Van Engelshoven is "ontzet door de domme uitspraken. Ik blijf strijden voor financiële onafhankelijkheid van vrouwen zodat zij in vrijheid altijd hun eigen keuzes kunnen maken", zegt de bewindsvrouw van D66.

Baudet noemt de verontwaardiging "tendentieus" en "mal". Volgens Derk Jan Eppink, lijsttrekker van Baudets Forum voor Democratie voor de Europese verkiezingen, was de recensie niet meer dan een filosofische denkoefening. En mocht zijn partijleider inderdaad dezelfde denkbeelden hebben als Houellebecq, dan kan dat binnen FVD, ook al is Eppink zelf voor keuzevrijheid voor de vrouw. In onze partij is het zo dat je verschillende opvattingen kunt hebben. Dat mag."

Kamerleden van links tot rechts vielen maandag over Baudet heen. Onder anderen D66-fractievoorzitter Rob Jetten, zijn GroenLinks-collega Jesse Klaver, SP-leider Lilian Marijnissen en PvdA-voorman Lodewijk Asscher reageerden verontwaardigd.