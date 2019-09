Justitieminister Ferd Grapperhaus, die eigenlijk aanwezig zou moeten zijn bij een groot debat over de Prinsjesdag-plannen van het kabinet, ontbreekt naar aanleiding van de liquidatie van advocaat Wiersum. Hij is teruggegaan naar zijn ministerie.

Hij laat zich informeren over de gebeurtenissen in Amsterdam. Hij komt in de loop van de dag met een verklaring.