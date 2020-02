Minister Grapperhaus en justitietolken blijven het oneens

Het kabinet heeft de onvrede van tolken en vertalers over hun beloning en de toelating van minder gekwalificeerde collega’s niet kunnen wegnemen. Justitieminister Ferd Grapperhaus sprak maandag voor de tweede keer met de beroepsgroep, maar dat blijkt niets te hebben uitgehaald. „De minister ligt op ramkoers”, stellen ze.

Er is al jaren een tekort aan tolken die kunnen assisteren bij bijvoorbeeld verhoren en asielprocedures. Grapperhaus wil dat onder meer oplossen door ook lager opgeleide tolken en vertalers in te zetten. Daarnaast wil hij af van de vaste tarieven en in plaats daarvan een minimumtarief invoeren.

Grapperhaus’ minimumtarief is te laag om het hoofd boven water te houden, stellen de tolken. Als de overheid minder bekwame krachten inzet, lijdt het vertaalwerk daar volgens hen onder. „De rechtsbescherming van burgers” komt dan in het geding, waarschuwen ze.

Volgens de minister is het minimumtarief een ondergrens en biedt dat tolken juist bescherming. Hij houdt vol dat kwaliteit onder de nieuwe regels boven prijs blijft gaan.