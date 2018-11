Minister: gemeenten horen over wietproef

Minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid gaat nog deze maand weer met de gemeenten praten over het experiment met legale wietteelt, ook wel staatswiet. Veel gemeenten zijn teleurgesteld over de opzet van de proef. Die kan desgewenst nog worden aangepast, sust Grapperhaus.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft als overkoepelend orgaan van alle gemeenten kritiek op de opzet en zegt teleurgesteld te zijn. Er is weinig ruimte voor lokaal maatwerk, en de voorwaarden die worden gesteld, brengen veel praktische knelpunten met zich mee, stelt de VNG. „We maken ons verder zorgen of er onder deze voorwaarden genoeg gemeenten te vinden zijn die willen meedoen aan het experiment”, stelt de organisatie. Gemeenten die willen meedoen kunnen zich waarschijnlijk komend voorjaar aanmelden. Het kabinet kiest de deelnemers vervolgens uit.

Grapperhaus verzekert dat de voorbereiding van het experiment voorspoedig verloopt. Hij deed dat na kritische vragen van Tweede Kamerlid Kathalijne Buitenweg van GroenLinks. Hij overlegt al een jaar geregeld met de gemeenten, samen met zijn collega Bruno Bruins (Medische Zorg). Grapperhaus wijst er op dat de regels van de wietproef gemeenten wel ruimte laten voor „lokaal maatwerk”.

Het plan houdt in dat alle coffeeshops in zes tot tien gemeenten wiet krijgen van door de overheid uitgekozen wiettelers. Op deze manier zijn de coffeeshops voor de bevoorrading niet langer op het illegale circuit aangewezen.

Amsterdam uitte ook al eerder kritiek op de opzet. Alle coffeeshops in de deelnemende gemeenten moeten namelijk meedoen. Dit is in Amsterdam, met 166 coffeeshops, onmogelijk, stelde burgemeester Femke Halsema. Ze zegt ook dat de proef bij voorbaat al mislukt is, als Amsterdam niet mee mag doen. En in Maastricht hebben coffeeshops zelf al gezegd niet mee te zullen werken aan die proef met staatswiet, al had de gemeente zich ervoor aangemeld. De Maastrichtse coffeeshophouders noemen het experiment een wangedrocht en „een smakeloos compromis van het huidige kabinet”.