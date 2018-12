Minister: gegevens patiënt beter uitwisselen

Aanbieders van zorg, van artsen tot ziekenhuizen, worden verplicht gegevens van patiënten digitaal te gaan uitwisselen. Nu gaat het nog te vaak mis of bijna mis, vindt de minister voor Medische Zorg, Bruno Bruins. Bijvoorbeeld als een patiënt medicatie voorgeschreven krijgt die niet past bij de medicijnen die hij al gebruikt. Of als informatie over een allergie niet wordt gedeeld.

Goede en tijdige uitwisseling van informatie met de patiënt en tussen zorgverleners is nodig voor een goede kwaliteit van zorg, aldus Bruins. Door gebrekkige elektronische gegevensuitwisseling worden vermijdbare fouten gemaakt en moeten mensen steeds weer opnieuw hun verhaal vertellen. Ook moeten zorgverleners gegevens steeds opnieuw invoeren wat ten koste gaat van de tijd voor patiënten, en worden onderzoeken onnodig herhaald.

Bruins wil nu de belemmeringen in elektronische gegevensuitwisseling aanpakken. „Mijn ambitie is dat de gegevensuitwisseling in de zorg in Nederland in rap tempo volledig digitaliseert, waardoor ook patiënten al hun eigen gegevens digitaal kunnen inzien en beheren. Zowel tussen instellingen als binnen instellingen moet digitaal het nieuwe normaal worden.”