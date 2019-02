Minister: geen noodprogramma huizen Amsterdam

Een noodprogramma voor extra woningen in Amsterdam is een sympathiek idee, maar het is toch vooral een taak van de gemeente zelf. Minister Kajsa Ollongren (Wonen) reageert daarmee op de oproep van CDA-Kamerlid Erik Ronnes hiertoe.

De CDA’er vindt dat het tijd is voor een noodprogramma in de hoofdstad om de hoogste nood te lenigen. Er wordt meer gebouwd, „maar het is te weinig”. Ronnes denkt aan bijvoorbeeld noodwoningen voor de lagere huren. Hij wijst op de talrijke mensen die al te lang wachten op een huis of niet meer een geschikte woning kunnen betalen.

Een normaal gezin moet weer een plek krijgen in Amsterdam. „Wie zingt er straks nog Bij ons in de Jordaan als er alleen maar expats en airbnb-bewoners wonen?”

Ollongren vindt het een „sympathiek punt” om voor bepaalde groepen meer te doen. Ze zal daar ook voor gaan pleiten. Maar ze benadrukt dat vooral Amsterdam zelf aan zet is.