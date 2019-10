Minister: fatale listeriabesmetting vreselijk

De listeriabesmetting die drie mensen en een ongeboren kind fataal zijn geworden, is „vreselijk” en „heel ernstig”, zegt minister Bruno Bruins (Medische Zorg). Hij houdt vol dat de diensten die de veiligheid van het Nederlandse voedsel bewaken, „goed functioneren”.

„Er is altijd een klein risico in ons eten dat mensen er ziek van worden of erger”, zegt de minister. Toezichthouder NVWA doet goed zijn werk, maar het valt soms niet mee om de bron van een gevaarlijke ziektekiem of vervuiling te vinden. Bruins vindt het „belangrijk” dat de NVWA „snel” heeft kunnen besluiten de met listeria besmette vleeswaren terug te roepen.

Het is duidelijk dat er bij vleeswarenproducent Offerman „maatregelen moeten worden genomen”, zegt de minister.