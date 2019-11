Minister: Expositie met historische documenten Nederland komt eraan

Minister Van Engelshoven van Cultuur komt nog voor het eind van dit jaar met een plan voor een permanente expositie met de geboortepapieren van ons land.

Dat beloofde de bewindsvrouw maandag tijdens een debat in de Tweede Kamer over de cultuurbegroting voor volgend jaar. De Kamer heeft al verschillende keren uitgesproken dat het goed zou zijn als de geboortepapieren van Nederland een prominente plek krijgen waar iedereen ze kan zien. Het gaat dan onder meer over de Unie van Utrecht (1579), de Apologie van Willem van Oranje (1580), het Plakkaat van Verlatinghe (1581) en het besluit voor de Vrede van Münster (1648).

Van Engelshoven maakte tot nu toe weinig haast met de oproepen van de Kamer, maar maandag toonde ze zich enthousiaster. Ze wil ergens in het land een „substantiële tentoonstelling” inrichten.

VVD en CDA zouden het liefst zien dat de historische documenten een vaste plek zouden krijgen in het gebouw van de Tweede Kamer. Maar dat is volgens de minister lastig omdat het Binnenhofcomplex vanaf 2021 voor enkele jaren dichtgaat in verband met een grondige renovatie.

Verder beloofde Van Engelshoven te bezien of musea een dag in de maand gratis open kunnen.