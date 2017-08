Minister Eritrea bleef weg na verzoek Koenders

De Eritrese minister Osman Saleh van Buitenlandse Zaken wilde medio vorige maand naar het Eritrea Holland Festival in Rijswijk komen, maar schrapte zijn bezoek nadat het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken hem had gevraagd weg te blijven. Dat schrijft minister Bert Koenders dinsdag aan de Tweede Kamer in antwoord op vragen van de SP.

De komst van een hoge functionaris van het dictatoriale regime naar Veldhoven had in april geleid tot protesten van tegenstanders van het bewind. De burgemeester van Veldhoven verbood uiteindelijk de bijeenkomst nadat het tot enkele gewelddadige incidenten was gekomen.

„Het kabinet voelde zich ongemakkelijk bij het idee dat hoge Eritrese gezagsdragers zich zouden richten tot groepen Eritreeërs in Nederland die voor het merendeel hun land zijn ontvlucht”, schrijft Koenders. De komst van Saleh naar Rijswijk was van tevoren aangemeld.