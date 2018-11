Minister: er was geen toezicht op stint

Er was geen toezicht op de stint. „Dat kan ik beamen”, zei minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) in een debat in de Tweede Kamer over de elektrische bolderkar. De stint mag niet meer de weg op na een ongeval dat aan vier kinderen het leven kostte.

Er was volgens haar geen andere optie dan schorsing. „Verkeersveiligheid staat bij mij voorop”, zei de minister. De twijfels over de veiligheid van de constructie en aanpassingen aan het model waren volgens haar de doorslaggevende redenen om de stint tijdelijk niet meer op de openbare weg toe te laten.