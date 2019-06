Minister: emigratie Van der G. irrelevant

Of Volkert van der G. nu emigreert of niet, zijn strenge meldplicht keert niet terug. De versoepeling van zijn reclasseringsregime heeft niets te maken met eventuele emigratieplannen, schrijft justitieminister Ferd Grapperhaus aan de Tweede Kamer. Het Openbaar Ministerie gunt Van der G. volgens de minister meer bewegingsvrijheid omdat het niet verwacht dat hij in zijn oude fouten vervalt.

Van der G. kreeg in oktober via de rechter gedaan dat hij zich niet langer eens in de zes weken hoeft te melden. Eens in de twee maanden een schriftelijk verslag en een halfjaarlijks gesprek volstaan.

Om de meldplicht versoepeld te krijgen, voerde de moordenaar van Pim Fortuyn onder andere aan dat hij naar het buitenland wilde verhuizen. Toen emigratie uitbleef, eisten de nabestaanden van Fortuyn dat de meldplicht weer werd aangescherpt. Maar zij vingen bot bij het Openbaar Ministerie.