Minister eist uitleg bij peperdure medicijnen

Minister Bruins (Medische Zorg) wil dat fabrikanten van dure medicijnen uitleggen waarom zij zo’n hoge prijs vragen voor hun geneesmiddelen.

De minister roept daartoe op in een open brief in De Volkskrant.

Bruins stelt dat behandelingen van 100 duizend euro per jaar „allang geen uitzondering meer” zijn. „Wat mij vooral dwarszit, is dat we niet mogen weten waaróm we zo veel moeten betalen. We krijgen simpelweg geen uitleg, geen inzicht in de prijsopbouw. Ik vind dat onaanvaardbaar.”

De minister praat de komende weken met een nog niet nader genoemde farmaceut die de prijs van een geneesmiddel onlangs fors verhoogde. „Omdat ik weiger te aanvaarden dat patiënten de dupe worden van deze situatie.” Het bedrijf zal tekst en uitleg moeten geven. „Is er geen goed verhaal, dan ga ik me beraden op vervolgstappen. Eén daarvan is het zoeken van publiciteit. Daarom noem ik het bedrijf niet in deze brief. Nog niet.”