Minister doet „moreel appel” op verhuurders tijdens coronacrisis

Minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) doet een „moreel appel” op verhuurders van woningen. Ze roept verhuurders op coulant om te gaan met huurverhogingen en in ieder geval rekening te houden met huurders die in financieel zwaar weer terechtkomen.

De minister zei tijdens een overleg in de Tweede Kamer dat ze blij was met de aankondiging van een grote speler in de sector om de huren dit jaar te verhogen met de inflatie plus 1 procent in plaats van 2,5 procent. Het gaat om de de Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed (IVBN). Met haar appel hoopt ze dat alle verhuurders, ook commerciële verhuurders, zich schappelijk opstellen.

PvdA, GroenLinks en SP willen dat er dit jaar een streep gaat door huurverhogingen, maar daar wil de minister niet aan. Ze benadrukte geen algemene maatregelen te willen nemen voor alle huurders, omdat corporaties ook aan al hun taken moeten kunnen blijven voldoen. Ze vindt het een betere oplossing dat verhuurders „in specifieke gevallen afspraken maken met huurders”.

Het kabinet sprak eerder met de sector af dat tijdens de coronacrisis geen mensen uit hun huis worden gezet, tenzij er sprake is van criminele activiteiten of extreme overlast.

Het was het eerste optreden van Ollongren in de Kamer na een ziekteperiode van meer dan een half jaar.