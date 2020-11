Minister Dekker wil proef met verplichte buurtrechter

Het ministerie van Justitie en Veiligheid wil volgend jaar gaan experimenteren met een verplichte buurtrechter. Proeven die de afgelopen tijd zijn gedaan met een ‘laagdrempelige’ buurtrechter stuitten vaak op verzet van de tegenpartij, die weigerde aanwezig te zijn.

Volgend jaar treedt een nieuwe experimentenwet in werking, waarmee er meer mogelijkheden komen om andere vormen van rechtspraak uit te proberen. „Uit de evaluaties is naar voren gekomen dat een groot deel van de aangemelde zaken niet binnen de pilot is behandeld omdat de wederpartij daaraan niet wilde meewerken”, schrijft minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) over de tot dusver gehouden proeven.

„Daardoor is een relatief klein aantal zaken behandeld.” Wel is de minister enthousiast over de gevoerde proeven. „Het is goed te constateren dat de projecten met de nabijheidsrechter veelbelovend zijn gebleken.”