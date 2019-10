Minister deelt tik uit aan bestuurders Limburg

Limburgse bestuurders gunnen oud-bestuurders en relaties opdrachten zonder te kijken of het beter of goedkoper kan. Ze zouden juist in deze gevallen meer offertes moeten vragen om elke (schijn van) belangenverstrengeling te voorkomen. Dat is goed voor het vertrouwen van burgers in het openbaar bestuur, meent minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken).

De bewindsvrouw verwacht dit van Limburg nadat zij de Commissaris van de Koning daar om opheldering had gevraagd. Zij deed dit na berichten dat Limburg absolute koploper is in het verstrekken van betaalde klussen aan oud-politici.

Het bestuur van de provincie, het college van Gedeputeerde Staten (GS), blijkt voor oud-bestuurders regelmatig uitzonderingen te maken op de regels over aanbestedingen. Het college heeft deze bevoegdheid. Er zijn geen regels geschonden. Maar juist bij de opdrachtverlening aan dergelijke personen zou zoveel mogelijk uit moeten worden gegaan van het vragen van meerdere offertes, vindt de minister. Als GS dan toch een uitzondering willen maken, dan zouden de afwegingen extra goed onderbouwd en volstrekt helder moeten zijn.