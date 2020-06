Minister De Jonge: ic-cijfers geen reden tot ingrijpen

Dat het aantal coronapatiënten op de intensive care voor de derde dag op rij is gestegen, is nog geen reden tot paniek of extra maatregelen, zegt ‘corona-minister’ Hugo de Jonge. Het gaat om een van de vele cijfers waar het kabinet zich op baseert, en komt bovendien nog niet in de buurt van de ‘signaalwaarde’: bij drie dagen achter elkaar gemiddeld tien ic-opnames gaan de alarmbellen af.

„Wat we doen is elke dag in de gaten houden hoe het zich ontwikkelt”, zegt minister De Jonge. „Je kijkt naar ic-opnames, maar ook naar ziekenhuisopnames en testresultaten. Je kijkt juist naar meerdere indicatoren tegelijk.” Zolang die cijfers onder de ‘signaalwaarden’ blijven, is het kabinet niet van plan ineens maatregelen te nemen. „We hebben die signaalwaarden niet voor niets ontwikkeld”, zegt de bewindsman. „Als we over drie dagen gemiddeld onder de tien blijven, dan is dat op zichzelf genomen geen reden om in te grijpen.”

Sinds begin april is het niet voorgekomen dat het aantal nieuwe coronapatiënten op de ic drie dagen achter elkaar toenam. Het aantal opnames nam toe met acht, meldt het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding maandag. De twee dagen ervoor kwamen er ook enkele coronapatiënten meer bij op de ic dan er weggingen.

Dat dit nieuwe cijfer op zich geen reden voor paniek is, betekent niet dat Nederlanders achterover kunnen leunen en de maatregelen kunnen laten verslappen, zegt De Jonge. „Je ziet heel goed, ook aan de cijfers in Nederland, dat dit virus nog niet weg is. In die fase zitten we nog steeds.”