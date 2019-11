Minister De Jonge houdt preek over psalm 8

Het is onze scheppingsopdracht er te zijn voor anderen die op ons rekenen. Onze kleinheid, onze nietigheid is voor niemand een excuus om het daar dan maar bij te laten.

Dat zei minister Hugo de Jonge zondag in Den Haag. De bewindsman ging voor als leek in de serie ”Preek van de Leek”, zoals onder meer de Haagse Kloosterkerk die jaarlijks organiseert, en mediteerde daarbij over psalm 8.

„God vertrouwt Zijn werk toe aan de kleine en nietige mens die geneigd is tot zoveel narigheid. Hij doet dat omdat we als mens naar Gods beeld zijn geschapen”, zei De Jonge met verwijzing naar het scheppingsverhaal uit Genesis.



Diverse menselijke eigenschappen weerspiegelen iets van het goddelijke, vervolgde hij. „Zoals ons vermogen om er te zijn voor anderen die op ons rekenen, om ons het lot van de ander aan te trekken en te helpen het ten goede te keren en om dingen tot stand te brengen, te maken, te bouwen. Die kans krijgen we iedere dag opnieuw.”

Het is volgens de minister een misverstand dat de mens uitsluitend met grootse prestaties aan zijn scheppingsopdracht kan voldoen. „Ik denk dat het eenvoudiger is dan dat”, zei hij. „We kunnen ieder op onze eigen plek in alle eenvoud en bescheidenheid het verschil maken. Het begint bij wat we zelf doen om het leven van een ander een beetje beter te maken.”

Het motto van de Preek van de Leek is: de Bijbel is niet van de kerk, maar behoort de hele samenleving toe. De lekenvoorgangers schrijven hun eigen preek en geven zelf invulling aan de liturgie waar ze ook de muziek bij kiezen.

De Jonge liet in de dienst psalm 8 zingen. Ook koos hij voor de gezangen ”Licht dat ons aanstoot in de morgen” en ”Gij hebt o Vader van het leven” uit het Liedboek 2013. Verder zong de gemeente het lied Amazing Grace.