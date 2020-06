Minister: Dam-demonstrant niet uit voorzorg in quarantaine

De demonstranten die maandag op de te drukke Amsterdamse Dam waren, hoeven niet uit voorzorg in quarantaine. Ook het ondergaan van een coronatest is pas nodig als ze klachten krijgen die kunnen wijzen op het coronavirus, is het advies van het kabinet. Wel moeten betogers de komende tijd „extra alert” zijn op zulke klachten.

Over de demonstranten zijn grote zorgen, omdat ze zo dicht op elkaar stonden dat het virus mogelijk heeft kunnen overslaan. Die „kans is aanwezig”, beaamt minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid). Een betoger die de komende dagen bijvoorbeeld gaat hoesten, snotteren of koorts krijgt, moet daarom bij het afspreken van een coronatest melden op de Dam te zijn geweest. Dan kan de GGD „vervolgstappen” nemen.

Een actievoerder die klachten krijgt, moet net als ieder ander thuisblijven en zich laten testen, zegt De Jonge. Onder anderen VVD-fractievoorzitter Klaas Dijkhoff en D66-Kamerlid Kees Verhoeven wilden verder gaan. Het leek hun raadzaam om van betogers te vragen zich al uit voorzorg af te zonderen en te laten testen. Maar dat vindt De Jonge, na overleg met het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) en de GGD, niet nodig.

De minister had beide instanties maandag, meteen na de demonstratie, om een spoedadvies voor de betogers gevraagd.