Minister: corona-app mogelijk intrekken als die niets toevoegt

Als blijkt dat de CoronaMelder niet genoeg toevoegt aan het bron- en contactonderzoek of zelfs negatieve bijeffecten geeft, dan wordt de app mogelijk weer ingetrokken. Zorgminister Hugo de Jonge wil de app maandelijks evalueren en deze zo nodig aanpassen of desnoods intrekken.

Er kwamen veel vragen uit de Tweede Kamer of de app wel iets toevoegt, of dat de minister beter het huidige bron- en contactonderzoek kan aanscherpen. De Jonge denkt nu dat de app „absoluut zin heeft”, maar dat hij dit pas met zekerheid kan zeggen als de app er daadwerkelijk is. Hij hoopt dat deze over twee weken landelijk beschikbaar is.

„Als blijkt dat de app negatieve bijeffecten heeft of niet werkt, dan moet je eerlijk zijn en zeggen: dan maar niet”, aldus De Jonge.

Wel is er de afgelopen maand een proef gedaan in vijf regio’s. Een experiment was dat mensen zich bij een melding ook konden laten testen als ze geen klachten hadden. GGD’en reageerden hier kritisch op, omdat het de testcapaciteit onder druk zet en deze oproep haaks staat op de landelijke richtlijnen.

Maar een deel van de Kamer wil dit juist wel. De SP vindt het „heel logisch” dat mensen zich willen laten testen als ze volgens de app mogelijk besmet zijn. De PvdA begrijpt niet dat asymptomatisch testen wel mogelijk is op Schiphol bij terugkeer uit een gebied met code oranje, maar niet bij een melding door de app. PvdA-lid Attje Kuiken wilde weten hoe deze „keuze in schaarste” gemaakt wordt.

Volgens de minister moet de proef nog uitwijzen of testen zonder klachten van meerwaarde is. Als dit zo is, dan wordt dit landelijk overgenomen. Als dit niet zo is, dan volgt de app de huidige landelijke richtlijn, die voorschrijft dat testen zonder klachten wordt afgeraden, zegt de minister.