Minister: buitenland wijzen op zedenmisdadiger

Het kabinet wil andere landen waarschuwen voor Nederlandse zedendelinquenten. Minister Sander Dekker (Rechtsbescherming) gaat kijken of hij het buitenland via Interpol kan inlichten.

De Tweede Kamer vroeg Dekker of hij niet meer kan doen om te voorkomen dat bijvoorbeeld veroordeelde pedoseksuelen in het buitenland ongehinderd opnieuw toeslaan. De minister hoopt dat de zogeheten 'Green Notice' daarbij kan helpen. Dat is een waarschuwingsbericht dat via Interpol, waarin politiediensten van over de hele wereld samenwerken, wordt verspreid.

VVD en CDA dringen er ook op aan veroordeelde zedendelinquenten te beletten naar het buitenland te reizen. Daarvoor ziet Dekker niet meteen mogelijkheden.

De Nederlandse politie probeert volgens de minister samen op te trekken met landen waar sekstoerisme een groot probleem is, zoals Thailand, om te verhinderen dat zedenmisdadigers daar toeslaan. Op ambassades is vaak iemand aangesteld die ervoor moet zorgen dat de Nederlandse en de plaatselijke politie soepel samenwerken.