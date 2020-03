Minister Bruins onwel in Tweede Kamer

Minister Bruno Bruins (Medische Zorg) is tijdens het debat over de coronacrisis onwel geworden. Hij zakte opeens achter het spreekgestoelte ineen en lag even op de grond. Hij werd overeind geholpen door zijn toegesnelde collega Wouter Koolmees. Bruins is weggelopen, samen met de anderen. Het debat werd meteen geschorst.

Bruins kreeg het zwaar te verduren bij veel Kamerleden die ontevreden waren over zijn inschatting van de tekorten aan beschermingsmiddelen in de zorg en zijn aanpak om de spullen te krijgen. Hij deed onder druk van de oppositie een aantal toezeggingen.

Kamervoorzitter Khadija Arib heeft de schorsing verlengd met drie kwartier. Het coronadebat duurde al de hele middag.