Minister boos op werkgever die allochtone mbo’er weert

De werkgevers die mbo’ers met een migratieachtergrond buiten de deur houden „knakken een droom”, waarschuwt onderwijsminister Ingrid van Engelshoven. Ze vraagt zich af of discriminerende werkgevers wel „beseffen wat ze aanrichten”.

De minister slaat aan op de bevindingen van SEO Economisch Onderzoek, dat concludeert dat afgestudeerde mbo’ers met een migratieachtergrond minder snel werk vinden dan hun studiegenoten. Een jaar na het behalen van hun diploma zijn hun kansen op een baan bijna 20 procentpunt kleiner. Dat zij bij werkgevers minder gewilde studies kiezen, verklaart maar een deel van dat verschil. Mbo’ers met een migratieachtergrond hebben ook veel meer moeite een stageplaats te vinden, wees onderzoek eerder al uit.

Werkgevers discrimineren volgens Van Engelshoven soms bewust, maar soms ook onbewust. Discriminatie is niet alleen onacceptabel, werkgevers snijden zichzelf in de vingers, zegt de minister. „Ik hoor werkgevers klagen over tekorten, terwijl er tegelijkertijd sprake is van discriminatie.”

Komend schooljaar start een campagne om vooroordelen en oneerlijk onderscheid te bestrijden.