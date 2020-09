Minister Blok wil snel uitleg Rusland over vergiftiging Navalni

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) wil dat Rusland snel opheldering geeft over de vergiftiging van de Russische oppositieleider Aleksej Navalni. Uit Duits onderzoek blijkt dat Navalni is vergiftigd met een zenuwgas uit de novitsjok-groep. Navalni ligt in coma in een ziekenhuis in Duitsland.

Blok zegt geschokt te zijn door de uitkomsten van het Duitse laboratoriumonderzoek. „Snel helderheid Rusland over toedracht nodig. Ben in contact met Duitse regering partners over verdere stappen. Straffeloosheid is onaanvaardbaar”, twitterde de bewindsman woensdag.

Volgens de Duitse regering is er „ondubbelzinnig bewijs” dat Navalni is vergiftigd met zenuwgas uit de novitsjok-groep. De oppositieleider werd vorige maand onwel tijdens een vliegreis van Siberië naar de Russische hoofdstad Moskou. Het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken noemt de Duitse bewering ongefundeerd.