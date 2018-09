Minister Blok vraagt Iraanse collega om uitleg

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken zal deze week in New York in een eerder afgesproken ontmoeting met zijn Iraanse collega Mohammed Zarif uitleg vragen over de beschuldiging van Nederlandse betrokkenheid bij een aanslag in diens land. Blok wil weten over welke informatie Iran beschikt, zo zei hij maandagmiddag tijdens een ontmoeting met Nederlandse media in New York.

Iran ontbood onder meer de Nederlandse ambassadeur in Teheran nadat zaterdag minstens 29 mensen om het leven waren gekomen toen schutters het vuur openden bij een militaire parade in Ahvaz.

Blok noemde de aanslag „verschrikkelijk”, maar bestempelde het op het matje roepen van de ambassadeur als een stevige maatregel. Vandaar dat hij wil weten op basis van welke informatie Iran zegt dat Nederland bij de aanslag is betrokken.