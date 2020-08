Minister Blok noemt situatie Navalni zeer zorgelijk

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) vindt het „heel zorgelijk” dat de Russische politicus Aleksej Navalni geen toestemming krijgt het land te verlaten. „Het is natuurlijk heel erg gewenst dat hij veilige en goede zorg krijgt”, zegt de bewindsman.

Navalni ligt met mogelijke vergiftigingsverschijnselen in een Russisch ziekenhuis. Volgens Blok valt niet uit te sluiten dat hij daar niet veilig is. De minister prijst de „moedige rol” die de Kremlincriticus en corruptiebestrijder speelt in de Russische oppositie.