Minister Blok maakt excuusrondje langs gekrenkte landen

Minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken heeft Suriname zijn verontschuldigingen aangeboden voor zijn „aanstootgevende” uitlatingen over dat land. Die zijn in de voormalige Nederlandse kolonie helemaal verkeerd gevallen. Ook Aruba, Curaçao en Sint-Maarten heeft hij excuses gemaakt.

Blok zette in zijn gewraakte praatje tijdens een bijeenkomst voor Nederlanders die bij internationale organisaties werken Suriname weg als een mislukte staat. De aanduiding van ‘failed state’ is doorgaans voorbehouden aan landen waar bestuur en rechtsstaat totaal ontbreken, zoals Somalië. Maar Blok schaarde ook Suriname daaronder, omdat de verschillende bevolkingsgroepen er niet goed zouden samenleven.

Geloofwaardigheid van minister Blok in het geding

De Surinaamse regering ontstak in woede en ontbood de Nederlandse zaakgelastigde om haar verontwaardiging over te brengen. Paramaribo noemde de uitlatingen „destabiliserend en denigrerend” en bespeurde zelfs „een mogelijke agenda van herkolonisatie”.

Blok diep door het stof na PVV-achtige uitspraken

In een brief aan zijn Surinaamse collega Yldiz Pollack-Beighle herhaalt Blok dat hij uitspraken heeft gedaan die hij „niet had moeten doen”. Hij erkent dat hij zich „in te scherpe bewoordingen heeft uitgelaten”. Hij zegt dat hij „de scherpte van de discussie” heeft opgezocht en dat hij daarbij „illustraties heeft gebruikt die ongelukkig zijn”.

Blok: Suriname is een „mislukte staat”

Blok vindt het belangrijk zijn „oprechte excuses” over te brengen, „mede gezien het grote belang dat ik hecht aan de relatie met uw land”. Nederland wil de betrekkingen met Suriname al lange tijd herstellen en bijvoorbeeld graag weer ambassadeurs uitwisselen.

De minister heeft ook de premiers van Aruba, Curaçao en Sint-Maarten benaderd om zijn spijt te betuigen. Zij waren boos omdat Blok ook hen vertegenwoordigt en zijn uitglijders dus op hen afstralen. Ze stoorden zich vooral aan Bloks stelling dat de multiculturele samenleving nergens echt slaagt.

Alle landen die daar behoefte aan hadden, hebben inmiddels uitleg en/of excuses van Blok ontvangen, meldt zijn ministerie. Of dat ook geldt voor bijvoorbeeld Polen en Tsjechië, die hij afschilderde als landen vol vreemdelingenhaat, wil het departement niet zeggen.

Blok betuigde woensdag al in algemene termen zijn spijt en bood zijn ambtenaren zijn excuses aan.