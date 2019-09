Minister Blok 'designated survivor'

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) is dit jaar niet op Prinsjesdag in Nederland en treedt op als "designated survivor". Dat meldt de NOS.

Het is dit jaar voor het eerst dat niet de hele ministersploeg aanwezig is bij het uitspreken van de Troonrede. Blok is op 17 september in Straatsburg voor een kennismaking met Nederlandse Europarlementariërs. Bronnen in Brussel bevestigen dat hij Prinsjesdag mist. Het idee van de "designated survivor" is komen overwaaien uit de VS. Daar is bedacht dat bij een eventuele aanslag in ieder geval een lid van het kabinet zal overleven om de leiding op zich te nemen.