Minister Blok: degelijke dossiervreter

Met Stef Blok als nieuwe minister van Buitenlandse Zaken kiest Rutte voor een vertrouweling en niet voor iemand met buitenlandervaring. Maar dat is geen punt. De saaie en degelijke liberaal staat bekend als een dossiervreter.

Maandagmiddag sprak premier Rutte in het ministerie van Algemene Zaken met de opvolger van minister Zijlstra. Het gesprek was bedoeld om te bezien of er bij zijn partijgenoot blokkades zijn bij de vervulling van het ambt. En die kunnen er zomaar zijn. Zijlstra had gejokt over een ontmoeting met de Russische premier Poetin en moest daarom het veld ruimen. Als Blok ook blunders heeft gemaakt, kan hij ze beter maar direct opbiechten.

Stef Blok naar Buitenlandse Zaken

Blok is niet de eerste keus van Rutte. Eerder lieten Kamerlid Ten Broeke en oud-minister Schippers weten niet beschikbaar te zijn. Blok wilde liever ook een leven buiten de politiek, maar kennelijk heeft Rutte hem over weten te halen.

Blok was de afgelopen jaren een van de vertrouwelingen van de premier. Ten tijde van het eerste kabinet-Rutte was Blok VVD-fractievoorzitter in de Tweede Kamer, ten tijde van het tweede kabinet-Rutte was hij minister voor Wonen en Rijksdienst.

De nieuwe minister staat bekend als oersaai maar degelijk. In het vorige kabinet was hij de minst gekende minister. Hij schuwde bijna de publiciteit. Van buitenlandse zaken heeft Blok niet veel verstand; althans, dat heeft hij nog niet laten blijken. Rutte vindt het kennelijk belangrijker een vertrouweling dicht bij zich te hebben dan iemand met dossierkennis.

Het gebrek aan kennis is bij Blok overigens geen bezwaar. Hij weet zich snel in te werken. Dat bleek wel toen hij vorig jaar na de val van Van der Steur onverwacht leiding moest geven aan het ministerie van Veiligheid en Justitie. Dat ging probleemloos.

Stephanus Abraham Blok staat bekend als een beminnelijk man die niet snel boos wordt. Hij is nuchter en emoties krijgen bij hem niet snel de overhand. Sommigen vinden hem daarom kil. Blok denkt snel en is soms ook hyperactief. Daardoor kan hij soms onverwacht scherp uit de hoek komen.

Blok (53) studeerde bedrijfskunde. Voordat hij in 1998 in de Tweede Kamer kwam, werkte hij bij ABN AMRO. Blok was ook VVD-campagneleider bij gemeenteraads- en Kamerverkiezingen.

De nieuwe minister van Buitenlandse Zaken is gehuwd en heeft een kind. Zijn hobby’s zijn roeien, tennissen, zeilen en bergsport. Maar daar zal hij straks niet veel tijd meer voor hebben.

Zijn voornamen doen vermoeden dat hij godsdienstige ouders heeft, maar Blok heeft zich in het openbaar nooit uitgelaten over religie. En hoe Stephanus Abraham bijvoorbeeld over Israël denkt, dat weet ook niemand.