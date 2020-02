Minister Blok blij met ‘einde aan onzekerheid’ voor Westerdam

Minister Stef Blok (Buitenlandse Zaken) is blij dat Cambodja heeft besloten het cruiseschip Westerdam toe te laten tot een van de havens in het land. De Nederlandse ambassade in Thailand zal de 91 Nederlanders aan boord consulaire bijstand verlenen, omdat Nederland geen ambassade in Cambodja heeft.

Blok zegt nauw te hebben opgetrokken met zijn ambtsgenoten uit de Verenigde Staten en Canada, twee landen die ook veel burgers aan boord van het cruiseschip hebben. „We hebben gezamenlijk landen in de omgeving benaderd. Gelukkig hebben deze inspanningen, en natuurlijk de inspanningen van de Holland-Amerika Lijn (HAL), geleid tot dit goede resultaat.”

Rederij Holland-Amerika Lijn zegt in een verklaring dat de Westerdam donderdag 07.00 uur (lokale tijd) aankomt in de haven van Sihanoukville. Daar kunnen de opvarenden aan wal gaan. Of hun nog nader medisch onderzoek staat te wachten, kon Blok niet zeggen. „Dat is aan de Cambodjanen.”

Ook voor de vraag of de Nederlanders eenmaal terug in Nederland bijvoorbeeld in quarantaine moeten, is het „te vroeg” volgens Blok. „Daarover moet overleg plaatsvinden met medische deskundigen.”