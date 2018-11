Minister Blok bezoekt Tunesië

Minister Blok van Buitenlandse Zaken heeft donderdag een bezoek gebracht aan Tunesië. In de hoofdstad Tunis sprak hij met president Beiji Caid Essebsi en premier Youssef Chahed.

Blok bezocht eerder deze week Nigeria en Niger. Directe aanleiding voor het bezoek aan de Afrikaanse landen is het aangaan van intensievere politieke en economische samenwerking met deze landen.

In Tunis had minister Blok ook een ontmoeting met zijn ambtsgenoot Khemaies Jhinaoui. Blok en Jhinaoui kwamen overeen om meer samen te werken in de strijd tegen terrorisme. Tunis werd maandag nog getroffen door een zelfmoordaanslag in de binnenstad, na een periode van relatieve rust. „Een veilig Tunesië draagt bij aan een veiliger Europa en Nederland”, stelde minister Blok.

Nederland stelt 2,8 miljoen ter beschikking voor de strijd tegen terrorisme in Tunesië. Het geld gaat naar projecten waarmee Tunesië gewelddadig extremisme en terrorisme wil voorkomen. Daarbij is er aandacht voor de oorzaken van radicalisering. „Tunesische jongeren moeten perspectief hebben”, aldus Blok.

In 2011 vond in Tunesië de Jasmijnrevolutie plaats. Tunesië wordt algemeen gezien als het enige democratische succesverhaal onder de landen van de Arabische lente. Maar sinds de omverwerping van de autoritaire leider Zine el Abidine Ben Ali in 2011 telde het land ook negen regeringen, die geen van alle het hoofd hebben kunnen bieden aan de groeiende economische problemen.