Minister: bij niemand ging de vlag uit na Groningenakkoord

Het akkoord van 1,5 miljard euro tussen het kabinet en de regio Groningen voor versterking van huizen en de toekomst van de regio is een belangrijke stap, zegt minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken). Maar „bij niemand is de vlag uitgegaan. Bij ons niet, bij de regiobestuurders niet en bij de bewoners niet”, zegt de bewindsvrouw. Het akkoord „moet zich bewijzen in de uitvoering”, waarschuwt de minister.

Het kabinet heeft met regionale bestuurders afspraken gemaakt over aanvullende maatregelen voor de regio. Groningen heeft te kampen gehad met veel problemen door de aardbevingen als gevolg van de gaswinning, die in principe in 2022 stopt.

De minister probeerde kritische oppositiepartijen gerust te stellen dat het niet om een ‘afkoopsom’ gaat, waarmee het kabinet denkt de problemen in Groningen achter zich te laten. „Het is geen eindpunt, geen aflaat. Het is een noodzakelijke stap in financiële zin.” Maar het effect van die stap moet de komende jaren nog blijken, zegt Ollongren.

Bij de totstandkoming van het akkoord heeft het kabinet veel contact gehad met de belangenorganisaties Groninger Bodem Beweging en het Groninger Gasberaad, zegt Ollongren. „Zij vertolken de belangen van Groningers. Daar hebben we veel aan gehad.” Onder meer het extra geld voor mensen in schrijnende situaties is er op aandringen van GGB en Groninger Gasberaad gekomen.

Toch heeft geen van beide clubs het akkoord ondertekend. „Niet op alle fronten is helemaal gebeurd wat zij wilden, en daardoor hebben zij gezegd: we zetten geen handtekening onder deze afspraken”, zegt de bewindsvrouw daarover. Dat is volgens haar niet erg. Het kabinet belooft in contact te blijven met de burgerorganisaties.