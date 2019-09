Minister bezorgd om witwasonderzoek ABN AMRO

Het onderzoek dat het Openbaar Ministerie heeft ingesteld naar witwassen en financieren van terrorisme bij ABN AMRO baart minister Wopke Hoekstra van Financiën „uiteraard” zorgen. Banken moeten er alles aan doen om criminelen buiten de deur te houden, onderstreept hij nog eens.

„Het is goed dat de bank alle medewerking aan het onderzoek verleent”, reageert Hoekstra. Nederland is nog altijd grootaandeelhouder van ABN AMRO. Hoekstra verwacht van de bank dat die hem informeert over de voortgang. De minister wil niet vooruitlopen op het onderzoek. „Het is nu aan het OM.”

„Banken hebben een belangrijke poortwachtersfunctie om criminelen buiten de deur te houden”, zegt Hoekstra. „Het is primair een verantwoordelijkheid van banken zelf om deze taak serieus te nemen en naar behoren te vervullen.”