Minister bezorgd om ‘kwetsbare’ oudere fietser

Minister Cora van Nieuwenhuizen van Infrastructuur is bezorgd om de oudere fietser, die steeds vaker betrokken is bij dodelijke verkeersongelukken. Ze wijst erop dat het gaat om „een kwetsbare groep. Als er wat gebeurt, zijn de gevolgen vaak groter dan bij jongeren.”

Uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) blijkt dat ongelukken met elektrische fietsen steeds meer levens eisen. Het leeuwendeel van de slachtoffers is op leeftijd.

Van Nieuwenhuizen is „blij om te zien dat steeds meer ouderen langer deelnemen aan het verkeer. Dat geeft hun de vrijheid zelf op pad te gaan.” Maar extra aandacht voor deze groep is geboden. De minister wijst op een campagne voor veilig fietsen voor ouderen die haar ministerie op touw heeft gezet. Ze hoopt „dat veel gemeenten zich bij dat initiatief aansluiten, want daar is een wereld te winnen.”

De vraag wanneer een oudere zich beter niet meer in de auto of op de fiets kan wagen is moeilijk, schetste de minister dinsdag in een vraaggesprek met het AD. Ze verwees naar haar vader, die het heel zwaar viel dat hij niet meer mocht rijden. „Het is geen fijn onderwerp, maar we moeten het niet uit de weg gaan.”

Het totaal aantal verkeersdoden liep vorig jaar voor het eerst in jaren wat terug, maar „het zijn er nog steeds te veel”, aldus Van Nieuwenhuizen. Ze vindt dat het doel „gewoon nul moet zijn, ook al weet je dat je dat nooit zult halen”.

De minister wijst erop dat bij elk fataal ongeval „iemand zijn vader of moeder, echtgenoot, opa of dochter verliest”. Dat drijft haar, wanneer ze een campagne opzet tegen appen in het verkeer of tot hogere boetes besluit voor hufterig gedrag.