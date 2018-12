Minister bezorgd om justitiesamenwerking EU

Nederland maakt zich zorgen over de samenwerking van justitie en rechterlijke macht binnen de Europese Unie. Het dreigt bijvoorbeeld mis te gaan bij de voorgestelde nieuwe bevoegdheid van EU-landen om bij andere lidstaten digitale informatie over verdachten op te vragen, stelt minister Ferd Grapperhaus van Justitie en Veiligheid. Sommige landen willen volgens hem zo „voortvarend” optreden dat zij de rechtsstaat opzijschuiven.

De Tweede Kamer is nog bezorgder dan de minister. Oppositie- én coalitiepartijen voelen niet alleen niets voor het voorstel van de Europese Commissie om elektronisch bewijsmateriaal gemakkelijker uit te wisselen. Dat kan vervelend uitpakken als een EU-land dat het niet zo nauw neemt met de rechtsstaat bijvoorbeeld in Nederland informatie opvraagt om daarmee een politieke rivaal het leven zuur te maken.

Grapperhaus en bondgenoten als Duitsland en Hongarije willen dat een land dat bij een andere lidstaat gegevens opvraagt, dat moet melden bij de buur in kwestie. In bijzondere gevallen moet die daarvoor zelfs een stokje kunnen steken, vinden ze. Ze hekelen de „revolutionaire en verstrekkende” gevolgen van het plan.

Een groot deel van de Tweede Kamer is beducht voor de teneur die het in het voorstel bespeurt. Lidstaten dreigen hun laatste woord over justitie en rechtsgang op sommige punten te verliezen, vrezen veel partijen. Ook Grapperhaus is op zijn hoede, al was het maar omdat zo’n nieuwe uitleg van de justitiesamenwerking waarschijnlijk geen stand houdt bij de rechter.

Het verzet van Nederland tegen het EC-voorstel voor het delen van elektronisch bewijsmateriaal lijkt tevergeefs. Een meerderheid van de lidstaten is voor. Grapperhaus wijst er wel op dat het Europees Parlement zich er nog over moet uitspreken.