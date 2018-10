Minister: Beperk kosten begraven

Gemeenten mogen niet méér grafrechten innen dan ze nodig hebben voor de exploitatie van hun begraafplaatsen.

Grafrechten zijn wettelijk gezien leges en die mogen niet hoger zijn dan de daadwerkelijke kosten. Dat schrijft minister Ollongren van Binnenlandse Zaken donderdag in een brief met antwoorden op vragen van de Tweede Kamer die zijn gesteld tijdens de begrotingsbehandeling van haar departement. Sommige gemeenten gebruiken de kosten voor grafrechten als sluitpost om de begroting kloppend te krijgen.

Volgend voorjaar komen de resultaten naar buiten van een onderzoek naar de hoogteverschillen in grafrechten tussen gemeenten. Enkele jaren geleden bleek dat de verschillen tussen grafrechten per gemeente op kunnen lopen tot 6500 euro.

SGP-Kamerlid Bisschop stelde de kwestie vorig jaar aan de orde tijdens de begrotingsbehandeling van Binnenlandse Zaken voor dit jaar. Aanvankelijk vond hij geen gehoor bij de minister. Ze stelde dat de vaststelling van de tarieven een verantwoordelijkheid is van gemeenten. De Kamer aanvaardde toen echter een motie van SGP, CDA en SP waarin staat dat er een wettelijke grens moet komen aan de kosten voor begraven. De Tweede Kamer vindt dat mensen zich nooit om financiële redenen gedwongen moeten voelen om te kiezen voor een crematie in plaats van een begrafenis.

Na aanvaarding van de motie heeft de bewindsvrouw de kwestie opgepakt en laat nu het onderzoek uitvoeren. In haar schrijven wijst ze er wel op dat de hoogte van grafrechten in gemeenten nooit gelijk zal worden: „De tarieven kunnen verschillen omdat deze afhankelijk zijn van lokale omstandigheden als de grondprijs, de duur waarvoor een uitsluitend recht op een particulier graf is gevestigd en het benodigde onderhoud van de begraafplaats.”