Minister bekijkt wenselijkheid verbod bitcoin

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) wil over een paar weken duidelijk maken of een verbod van de bitcoin wenselijk en mogelijk is. Partijen in de Tweede Kamer vragen om maatregelen tegen zogenoemde cryptomunten en andere omstreden financiële producten.

Volgens de bewindsman gaan „onze gezamenlijke gedachten” in de richting dat het wenselijk is, maar dat vraagt om een toets. Dat geldt ook voor de mogelijkheid van een verbod, zei de minister. Hij hoopt de Kamer binnen enkele weken te kunnen informeren.

Hoekstra waarschuwt al tijden voor de bitcoin onder het motto Bezint eer ge begint. Ook toezichthouders Autoriteit Financiële Markten en De Nederlandsche Bank wijzen op de risico’s. Desondanks is het aantal mensen in Nederland dat er in belegt, niet dramatisch aan het afnemen, constateert de minister.