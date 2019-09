Minister: begrip voor weren publiek bij proces

Justitieminister Ferd Grapperhaus toont begrip voor het weren van pers en publiek bij het proces tegen de voortvluchtige drugscrimineel Ridouan Taghi. Deze zaak kreeg een nieuwe dramatische wending met de moord op een advocaat van een kroongetuige.

De rechtbank in Amsterdam wil op de zittingen van 24 en 26 september geen toeschouwers en media omdat de gevolgen van de liquidatie nog niet volledig zijn te overzien. „Ik begrijp dat heel goed”, zei Grapperhaus in het programma Buitenhof op de vraag of dat besluit een goede zaak is voor de rechtsstaat. De minister benadrukte dat hij er verder niets over wil zeggen: de rechtspraak is immers onafhankelijk. Het besluit van de rechtbank stuitte op verzet van journalistenvakbond NVJ en het Genootschap van Hoofdredacteuren.

Volgens Grapperhaus moet iedereen zich echt realiseren dat de georganiseerde misdaad „gif” is en de samenleving wil ondermijnen. Hij erkende dat er nog een groot aantal jaren „inspanning” nodig is in de strijd tegen bijvoorbeeld de „nietsontziende” Mocro maffia (Marokkaanse misdaadbendes). „We zullen fors moeten blijven investeren.”

De minister ging nader in op het plan om een speciale brigade met specialistische kennis op te zetten, waarbij politie, de fiscale dienst FIOD, Openbaar Ministerie, Koninklijke Marechaussee, douane, maar ook jeugdwerk moeten gaan samenwerken. Hij noemde „oprollen, afpakken en voorkomen” de drie belangrijkste pijlers van de aanpak. Hij denkt daar ruim honderd man extra voor nodig te hebben.

Net als eerder premier Mark Rutte sprak Grapperhaus over onorthodoxe maatregelen. Nu beperkt de wet bijvoorbeeld het uitwisselen van informatie tussen een dienst en een uitkeringsinstantie. Maar „privacy mag niet een schild worden voor criminelen.” Ook wil de minister de inlichtingendiensten AIVD en MIVD inschakelen om meer informatie te krijgen van criminelen die zich in het buitenland schuilhouden.