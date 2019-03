Minister: Bedreiging van Baudet onacceptabel

De oproep op Facebook waarin een universitair docent de politicus Thierry Baudet bedreigt, is onacceptabel. „Dat moeten we niet doen, dat moeten we niet willen”, aldus justitieminister Ferd Grapperhaus.

De bewindsman benadrukt dat politici in vrijheid en veiligheid moeten „kunnen zeggen wat zij willen zeggen.” Hij roept iedereen op tot kalmte: „Na zo’n verkiezing is het altijd even wennen.” Woensdag behaalde Baudet een verpletterende zege. Zijn Forum voor Democratie werd in één klap de grootste in de Eerste Kamer.

Grapperhaus reageerde op de boodschap van een docent van de universiteit van Utrecht. Die plaatste op Facebook de vraag: „Volkert waar ben je?” Het is een verwijzing naar Volkert van der Graaf, die de politicus Pim Fortuyn doodschoot. De post is inmiddels verwijderd.