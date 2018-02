Minister: afbreken cao-overleg te vroeg

De bonden hebben „voortijdig” de cao-onderhandelingen voor de rijksambtenaren afgebroken. Het is simpelweg nog te vroeg om te weten welke loonruimte er is, aldus minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken).

De bewindsvrouw vindt het jammer dat de bonden het overleg nu al hebben afgebroken. „We waren op zich goed en constructief in overleg.” Ze wijst erop dat het kabinet dit voorjaar meer duidelijkheid krijgt over de begroting dit jaar. „De bonden kiezen ervoor om nu te zeggen: ‘wij vinden het onvoldoende’.”

De bonden eisen 3,5 procent meer. Ollongren laat doorschemeren dat dat wel een hoge inzet is, als je bedenkt wat er verder nog allemaal speelt: „Ik weet niet of wij met die looneis, die vrij hoog is, uit de voeten kunnen.”

Ollongren zegt nu te kijken naar manieren om de partijen weer rond te tafel te krijgen: „We moeten het toch samen oplossen.” Er was twee maanden onderhandeld.

FNV, CNV, de Centrale voor Hogere en Middelbare Functionarissen (CMHF) en het Ambtenarencentrum verwijten Ollongren geen geld beschikbaar te stellen. Ze zou daarmee sterk afwijken van eerdere kabinetsuitspraken over de noodzaak van een goede loonsverhoging.

De bonden zijn bezig met de voorbereiding van acties om hun eisen kracht bij te zetten. De cao liep op 31 december 2017 af en geldt voor 110.000 rijksambtenaren in Nederland.