Minister ‘absoluut’ niet ongerust over politie

Ondanks de arrestatie van mogelijk corrupte politiemedewerkers is minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) „absoluut” niet ongerust. „Je houdt de situatie dat er een kleine kans is dat iemand in een organisatie foute bedoelingen heeft of wordt klemgezet door de verkeerde mensen. Het zijn heel kleine uitzonderingen op een korps waar zo’n 60.000 mensen werken”, zei hij in Brussel. „Die worden fors aangepakt.”

Dinsdag werd een politiemedewerker aangehouden op verdenking van witwassen en maandag een agent die zijn ambtsgeheim zou hebben geschonden. „Laat een ding duidelijk zijn: voor foute politieagenten hebben we geen plek in het korps”, aldus de bewindsman. „We pikken dat niet en we pakken het aan.”

„Ik vind het goed dat we dit soort dingen open op tafel leggen”, vervolgde Grapperhaus. „De politie is hier zeer alert op. Ik word daarin gesteund door de bonden.” Hij vindt het een goede zaak dat de korpsleiding betrokkenen op non-actief heeft gesteld. „Verder moeten we de zaak bij de rechter afwachten.”